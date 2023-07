Barcelona ogłasza transfer. Nowy piłkarz w drużynie Roberta Lewandowskiego

Barcelona oficjalnie potwierdziła sprowadzenie nowego piłkarza. Do klubu ze stolicy Katalonii przenosi się Inigo Martinez, który do tej pory grał w Athletic Club. Kontrakt Baska z "Los Leones" dobiegł końca, więc transfer ten jest całkowicie darmowy. Obrońca związał się z nowym klubem do 30 czerwca 2025 roku. Jego przybycie wzmocni i tak świetnie funkcjonującą formację defensywną drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza.