Barcelona ogłasza transfer last minute! Gwiazdor wraca do klubu

FC Barcelona ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że Hector Bellerin został pozyskany jako wolny zawodnik, po tym jak rozwiązał kontrakt z Arsenalem.



Hector Bellerin nowym piłkarzem FC Barcelona

27-latek podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku, a jego klauzula odstępnego będzie wynosić 50 mln euro. W najbliższym czasie "Duma Katalonii" ma przekazać więcej informacji w sprawie prezentacji swojego nowego nabytku.

Hector Bellerin to wychowanek Barcelony, z której odszedł w wieku 16 lat, przechodząc do Arsenalu. Ostatni sezon spędził jednak na boiskach La Liga, grając na wypożyczeniu w Realu Betis.