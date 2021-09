Ten transfer trzeba traktować jako inwestycję na przyszłość. "Barca" zapłaciła za Demira 2 mln euro plus zmienne, a jego klauzula odstępnego została ustalona na 400 mln euro.



17-latek dokończy sezon w barwach swojej obecnej ekipy - Kayserisporu. Następnie przeprowadzi się do stolicy Katalonii, dołączając początkowo do drużyny FC Barcelona B.





FC Barcelona ogłasza nowy transfer

Demir to utalentowany, lewonożny pomocnik, który może występować także w przedniej formacji. W tureckiej ekstraklasie zadebiutował w wieku 15 lat.

Zdobywają bramkę przeciw ekipie Genclerbirligi Ankara 9 listopada 2019 roku został najmłodszym strzelcem w historii Süper Lig. Wtedy też okrzyknięto go "złotym dzieckiem tureckiej piłki".



Nastolatek podpisał z FC Barcelona kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.



TB

Reklama