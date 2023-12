Nico Williams przedłużył w piątek kontrakt z Athletikiem do 2027 roku. Dotychczasowa umowa utalentowanego, ale już w miarę doświadczonego piłkarsko (10 meczów w reprezentacji Hiszpanii) prawoskrzydłowego wygasała już 30 czerwca przyszłego roku, co oznaczało, że od 1 stycznia zawodnik mógłby negocjować z kimkolwiek bez konieczności wyrażania zgody przez klub z Bilbao. 1 lipca byłby do wzięcia bez ceny odstępnego.