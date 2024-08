Barcelona nie zostawia nikogo na lodzie. Piękne zachowanie klubu

Ten sezon mógł być dla Bernala wielkim krokiem w kierunku zrobienia poważnej kariery. Mimo młodego wieku od początku rozgrywek znajdował uznanie w oczach nowego trenera Hansiego Flicka , który wystawiał go w wyjściowym składzie.

W tym ostatnim przypadku nie była to jednak zmiana zaplanowana przez sztab szkoleniowy, a wymuszona na skutek kontuzji. Jak przekazała potem Barcelona, u Bernala doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego, a także związanej z tym kontuzji łąkotki zewnętrznej .

La Liga. Marc Bernal straci prawdopodobnie cały sezon

Takie urazy oznaczają z reguły co najmniej 9-10 miesięcy przerwy .

Nastolatek doznał takiej samej kontuzji jak reprezentant Hiszpanii Gavi . 20-latek z Barcelony wciąż znajduje się w fazie rekonwalescencji po całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie i kontuzji łąkotki zewnętrznej, do czego doszło w listopadzie 2023 roku.

Ten niedawno, bo pod koniec lipca, przedłużył umowę do 2026 roku z opcją na trzy następne lata. W kontrakcie młodego Hiszpana było jednak wiele zmiennych, które dopiero mogły aktywować tę opcję. Teraz Barcelona zamierza przedłużyć umową o kolejne trzy lata, czyli do 2029 roku, już bez tych zastrzeżeń. I ma to nastąpić w ciągu kilku tygodni.