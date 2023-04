Barcelona nie wykorzystała wpadki Realu. Bezbarwny Lewandowski

Małe derby Katalonii, jak niekiedy mówi się na mecze Barcelony z Gironą, zamykały 28. kolejkę La Ligi. Oba zespoły przystępowały do rywalizacji, znając wyniki pozostałych dziewięciu spotkań w tej serii gier. Dla gospodarzy najważniejszy był rezultat sobotniego starcia w Madrycie. Real przegrał przed własną publicznością z Villarrealem i po raz kolejny w tym sezonie stracił punkty. "Królewscy" nie odrobili wynoszącej 12 "oczek" straty do drużyny Xaviego Hernandeza. W poniedziałek Barcelona stanęła więc przed znakomitą okazją, aby zwiększyć dystans aż do 15 punków i de facto zamknąć wyścig po mistrzostwo kraju.