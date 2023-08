Barcelona nie rezygnuje z marzenia. Ten transfer nie będzie jednak łatwy

Według hiszpańskich mediów Barcelona chciałaby pozyskać Portugalczyka, ale będzie to bardzo trudna operacja , zważywszy na problemy ekonomiczne klubu i związane z finansowym fair-play.

W tym momencie "Duma Katalonii" mogłaby jedynie wypożyczyć Silvę z opcją wykupu. Natomiast transfer definitywny byłby tylko możliwy, gdyby Barcelona dokonała sprzedaży, któregoś z podstawowych graczy . W tym wypadku wchodziłoby w grę 65 milionów euro plus 10 milionów w bonusach.

Poza tym "Obywatele" stracili w tym okienku już dwóch ważnych graczy. Ilkay Gündogan przeniósł się właśnie do Barcelony, natomiast Riyad Mahrez wybrał grę w Arabii Saudyjskiej (Al-Ahli). W przypadku reprezentanta Niemiec sprawa była jednak zupełnie inna. Piłkarzowi skończył się bowiem kontrakt i mógł odejść za darmo. Natomiast Silva ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu .

Josep Guardiola mówi jasno w sprawie Bernarda Silvy

Utrata Bernarda i Kyle'a byłaby dla nas bardzo trudna. Zrobimy wszystko, by ich zatrzymać

"Jeśli Barcelona chce Bernanda, to jej ludzie muszą wsiąść do samolotu, przylecieć tutaj i porozmawiać z naszym dyrektorem sportowym, aby dojść do porozumienia. I muszą przede wszystkim złożyć ofertę, a jeszcze tego nie zrobili" - stwierdził trener "Obywateli".