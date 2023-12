⁠Barcelona nie chce płacić, a kibice grożą. Niejasna przyszłość gwiazdora

Joao Felix stara się całym sobą dać do zrozumienia, że zależy mu na pozostaniu w Barcelonie. Podczas spotkania z Atletico Madryt skrzydłowy wyjątkowo ekspresyjnie celebrował bramkę strzeloną klubowi, z którym umowa wiąże go wciąż do 2029 roku. Na drodze do transferu może jednak stanąć poważna przeszkoda - oczekiwania finansowe Atleti. Z drugiej strony powrotu piłkarza do Madrytu nie wyobrażają sobie fani. Wysłali nawet Portugalczykowi ostrzeżenie.