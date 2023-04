Barcelona nawet tego nie kryje w sprawie transferów. "Będzie ciekawe lato"

Alemany to bardzo ważna postać w gabinetach Blaugrany. To on odpowiadał za ostatnią rewolucję transferową w Barcelonie. Tym razem też nie ukrywał, że w letnim okienku transferowym w "Dumie Katalonii" znów będzie się wiele działo.

- Obowiązkiem działaczy i władz sportowych klubu jest bezustanne analizowanie tego, co dzieje się w pierwszej drużynie Barcelony, jak i w młodzieżowych kategoriach przez cały sezon i przewidywanie pewnych ruchów. Kiedy już zakończy się sezon, trzeba od razu działać. To będzie ciekawe lato! - ogłosił Alemany, odnosząc się do letniego okienka transferowego.

Nie tylko działania w sprawie powrotu Leo Messiego. Lewandowski może spać spokojnie?

Na razie jednak Alemany nie chciał zdradzać szczegółów. Podkreślił jedynie, że bardzo cieszy go powrót do kadry meczowej duńskiego obrońcy Andreasa Christensena. - To świetna wiadomość, wraca, by nam pomóc. Mieliśmy w tym sezonie takie fazy, gdy sporo graczy było kontuzjowanych, czasem nawet czterech czy pięciu jednocześnie. Oczywiście jednak nie można szukać wymówek - zastrzegł.

Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP

