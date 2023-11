Barcelona myśli o przyszłości. Chodzi o dwa transfery, problemem mogą być pieniądze

Nie wiadomo co jednak z ich przyszłością . Obaj mają jeszcze ważne kontrakty - Cancelo z Manchesterem City (do połowy 2027 roku), a Felix Atletico Madryt (nawet dwa lata dłużej od rodaka), ale Barcelona chętnie widziałaby ich u siebie w dalszej perspektywie.

W tym wypadku problemem mogą być pieniądze. Jak donoszą media za Cancelo trzeba by zapłacić około 25 milionów euro, a za Felixa około 80 mln euro, co daje w sumie ponad 100 mln euro. Dla Barcelony, która cały czas ma problemy finansowe, takie pieniądze mogą być nie do przeskoczenia .

La Liga. Zaufanie do Xaviego wynosi... 200 procent

"Kiedy tworzyliśmy skład, to na cały rok. I ta koncepcja się nie zmieniła i nie zmieni, bez względu na finansowe fair play. Nie sądzę, abyśmy mogli wykonać jakikolwiek ruch w styczniu , niezależnie od tego, co stanie się z Roque" - powiedział Deco, cytowany przez kataloński "Sport".

"Wygraliśmy ligę po okresie, w którym ludzie mówili, że Barcy zajmie lata ponowne zwycięstwo w La Liga. Nie zapominajcie, że straciliśmy także najlepszego gracza w historii. Leo Messiego już tu nie ma i myśleliśmy, że to będzie wielki dramat, aż tu wróciliśmy do wygrywania trofeów Barcelonę opuściło całe pokolenie graczy. Jak Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Pique... Dla trenera cały ten proces jest trudny do zarządzania. Xaviemu się to udało. Przedłużyliśmy jego kontrakt. Zaufanie do niego wynosi 100, a nawet 200 procent" - mówił Deco.