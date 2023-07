Barcelona może odetchnąć. To uratuje nie tylko jej transfery

Klub musiał rozwiązać bowiem problem, który miał z La Liga po uruchomieniu w zeszłym roku jednej z dźwigni finansowych. Barcelona sprzedała 24 procent akcji Barca Studios Socios.com oraz taki sam procent akcji firmie Orpheus Media. Umowa z oboma podmiotami zakładała ratalną strukturę przy zapłacie za akcje - 10 milionów euro za pierwszy rok i po 30 milionów przez następne trzy lata. Pierwsza część przelewu na 30 milionów euro miała nastąpić do końca lipca, ale nabywcom udało się wynegocjować opóźnienie transakcji do końca roku, przez co 60 milionów euro pozostaje w zawieszeniu.