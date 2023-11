Barcelona mówi wprost w sprawie Gaviego. "Dyskusja jest z gruntu zła"

19-letni reprezentant Hiszpanii schodził w niedzielę z boiska ze łzami w oczach po skręceniu kolana podczas wygranego meczu kwalifikacji ME z Gruzją 3-1. Badanie lekarskie potwierdziło, że doznał on zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana i uszkodzi łąkotkę .

Jak długi będzie jego rozbrat ze sportem trudno dokładnie określić, ale w przypadku tego typu kontuzji zazwyczaj wynosi on ponad sześć miesięcy, a przeważnie dłużej. To stawia pod ogromnym znakiem zapytania występ Gaviego w finałach ME, które odbędą się w Niemczech w dniach 14 czerwca-14 lipca.