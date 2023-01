Barcelona ma problem? Przez niego może stracić podstawowego gracza!

Jak podał kataloński dziennik "Sport" przedstawiciele Arsenalu i Newcastle skontaktowali się z agentem zawodnika, licząc, że uda się go wyciągnąć z Camp Nou.

Co prawda Balde rozmawia z Barceloną na temat nowego kontraktu, który ma obowiązywać do 2027 roku z klauzulą wykupu wynoszącą 500 milionów euro , ale brakuje finalizacji. Mimo wszystko wydawało się, że obie strony są pewne tego, że współpraca będzie trwać, stąd w klubie zdziwienie wywołały ostatnie słowa piłkarza, który swoją przyszłość pozostawia wciąż otwartą .

FC Barcelona. Klub nie może zarejestrować Alejandra Balde

Okazuje się bowiem, że na razie "Duma Katalonii" nie może zarejestrować nowej umowy Baldego, ponieważ przekroczyłaby limit wynagrodzeń , i zawodnik musi poczekać przynajmniej do lata. Tym samym pozostaje bez wynegocjowanej podwyżki, co nie spodobało się zarówno piłkarzowi, jak i jego otoczeniu.

Barcelona robi wszystko, co może, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu, podobnie jak w przypadku Gaviego i Ronalda Araujo. Joan Laporta, prezes klubu, założył już, że odnośnie pomocnika nie da się nic zrobić przez najbliższe pół roku, natomiast co do obrońców istnieje jeszcze nadzieja.