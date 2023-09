Barcelona ma duży problem. Klub zabrał oficjalne stanowisko w tej sprawie

FC Barcelona w sobotę wydala oficjalne oświadczenie nie temat Raphinhii. Brazylijczyk musiał zejść z murawy w piątkowym spotkaniu przeciwko Sevilli. Piłkarz ma problem z mięśniem prawego uda. Uraz wyklucza go na razie z gry. Klub nie podał dokładnie, ile potrwa przerwa, ale media pisały, że może to być około miesiąca. Tym samym nie wiadomo, czy zawodnik zdąży wykurować się do meczu przeciwko Realowi Madryt.