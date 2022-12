Martin Zubimendi nie dla FC Barcelona? Manchester United i Chelsea mogą wejść Katalończykom w paradę

To zaś otwiera pole do popisu dla innych - według "Mundo Deportivo" bowiem Zubimendim są żywo zainteresowane co najmniej dwa angielskie zespoły, Manchester United oraz Chelsea. Co ciekawe wszystkie nitki prowadzą tu z powrotem do... "Blaugrany".