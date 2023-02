Barcelona liczy straty! Tak chcą załatać dziurę budżetową

Taki obrót sprawy to zawód nie tylko dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego, ale także dla księgowych Barcelony. Ludzie odpowiedzialni za finanse klubu założyli bowiem w budżecie awans co najmniej do ćwierćfinału Ligi Mistrzów lub do finału Ligi Europy. Już wiadomo, że żadnego z tych celów nie uda się zrealizować, a to oznacza, że z tego tytułu Katalończykom w budżecie brakuje ok. 26 milionów euro.