Barcelona liczy nawet na miliard euro z nowych rozgrywek!

"Na początek kluby założycielskie dostałyby bonus w wysokości miliarda euro. W jednym sezonie moglibyśmy otrzymać nawet 300 milionów euro. Kluczem do Superligi jest to, że będzie ona zarządzana przez kluby. UEFA, oczywiście, miałaby swoje miejsce we władzach, ale to kluby stanowiłyby większość" - przyznał Laporta w rozmowie z katalońskim "Sportem".