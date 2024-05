Barcelona krok od pierwszego hitu. Niebywały scenariusz może stać się faktem

FC Barcelona po kolei ponosiła klęski we wszystkich możliwych rywalizacjach w bieżącym sezonie - nie zdobyła Superpucharu Hiszpanii, pożegnała się w ćwierćfinale z Copa del Rey i na takim samym etapie odpadła z rozgrywek Ligi Mistrzów. "Blaugranie" pozostała jeszcze Primera Division, ale zdobycie tytułu przez Real Madryt wydaje się nieuniknione.

W stolicy Katalonii wszyscy czują, że potrzeba pewnych przemian - i kluczowa tu będzie z pewnością letnia transferowa ofensywa, o którą miał zabiegać ostatnio Xavi Hernandez podczas negocjacji dotyczących swojego pozostania w zespole. Reklama

Hiszpańskie media co rusz podkreślają, że największy nacisk zostanie położony na wzmocnienia w drugiej linii, a konkretniej na sam środek pola. W tej kwestii kilka nowych, interesujących informacji przekazał dziennikarz portalu Relevo Alex Pintanel.

FC Barcelona z Rodriguezem i... Kimmichem? Nieoczekiwany zwrot akcji jest możliwy

Wedle najnowszych doniesień (o czym informował też m.in. "Sport") na bardzo zaawansowanym etapie pozostają rozmowy z Guido Rodriguezem, który obecnie wciąż jeszcze związany jest z Realem Betis. Jego umowa wygaśnie jednak wraz z końcem czerwca, a fakt, że będzie on mógł przyjść do FCB za darmo tym bardziej zachęca ekipę z Katalonii do prędkiego dopięcia transferu.

To jednak nie wszystko. Dotychczas wydawało się, że "Barca" będzie w stanie zakontraktować tylko jednego zawodnika, który mógłby wcielić się w rolę pivota (defensywnego pomocnika włączającego się mocno do rozegrania). Według Pinantela jednak... przybycie Argentyńczyka wcale nie zamknie drogi do przenosin Joshuy Kimmicha czy Amadou Onany. Reklama

Wydaje się jednak, że jeśli z tej ostatniej dwójki ktoś miałby zmieniać barwy na bordowo-granatowe, to raczej reprezentant Niemiec, którego sam Xavi ceni sobie naprawdę mocno. Jednocześnie co najmniej jedno miejsce w pomocy "Dumy Katalonii" powinno się latem zwolnić - Oriol Romeu bowiem prawdopodobnie powróci do Girony.

Primera Division. FC Barcelona czeka niebawem niełatwa przeprawa w lidze

FC Barcelona rozegra do końca sezonu jeszcze pięć spotkań - ze wspomnianą Gironą, do czego dojdzie dokładnie 4 maja, oraz z Realem Sociedad, Almerią, Rayo Vallecano i Sevillą. Dla "Blaugrany" podstawowym celem na ten moment zdaje się zabezpieczenie drugiego miejsca w tabeli.

