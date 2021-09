Barcelona przeżywa trudny okres. Trener Koeman na ostatniej konferencji prasowej wygłosił tylko oświadczenie, mówiące o tym, że drużyna dopiero się buduje i trudno od niej oczekiwać cudów, a potem wyszedł z sali, nie odpowiadając na żadne pytania.



Ostanie wyniki również nie napawają optymizmem. Bezdyskusyjna przegrana z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i szczęśliwy remis z Granadą w Primera Division na pewno nie mogły zadowolić kibiców "Dumy Katalonii".

W czwartek przyszło podopiecznym Koemana zagrać w Kadyksie. Barcelona nie potrafiła wygrać w ostatnich dwóch meczach z tym zespołem, a w grudniu ubiegłego roku przegrała stadionie rywala 1-2.



Reklama

6. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-09-23 22:00 | Stadion: Estadio Nuevo Mirandilla | Widzów: 12180 | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande Cádiz CF FC Barcelona 0 0

Holenderski trener "Dumy Katalonii" miał też problemy kadrowe, bo nie mógł skorzystać z ośmiu piłkarzy.



W wyjściowym składzie wyszedł Gavi, który liczy tylko 17 lat i 49 dni, co uczyniło go drugim najmłodszym debiutantem w pierwszej jedenastce klubu we wszystkich rozgrywkach w XXI wieku, Młodszy od niego był tylko Ansu Fati, który w dniu debiutu w wyjściowym składzie miał 17 lat i dziewięć dni.



Spotkanie w Kadyksie wyglądało, jak można się tego było spodziewać. Goście mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, tylko że nic z tego konkretnego nie wynikało.

Cadiz - Barcelona. Marc-Andre ter Stegen na posterunku

Cadiz w 40. minucie stracił Rafaela Jimeneza, który z powodu kontuzji został zniesiony z murawy na noszach. Zastąpił go Jens Jønsson.

Na początku drugiej połowy zaatakowali niespodziewanie gospodarze. Alvaro Negredo oddał strzał zza pola karnego, który z pewnym trudem obronił Marc-Andre ter Stegen. To było pierwsze uderzenie ekipy Cadiz w tym meczu.



Z kolei w 51. minucie Luuk de Jong podał do Memphisa Depya, który jednak nie trafił w piłkę przed bramką rywala. Chwilę później holenderski napastnik mógł się zrehabilitować, ale jego strzał z linii pola karnego sparował Jeremias Ledesma.



Sytuacja stała się bardzo ciekawa w 65. minucie. Wtedy z boiska wyleciał Frenkie de Jong. Holender w ciągu czterech minut zobaczył dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną.

Cadiz - Barcelona. Druga czerwona kartka Frenkiego de Jonga

To była druga czerwona kartka de Jonga w barwach Barcelony i druga pokazana przez sędziego Carlosa Del Cerro Grande.



Cadiz powinien strzelić gola w 81. minucie. Riqui Puig stracił piłkę, Luis Alfonso Espino zagrał na skrzydło do Salviego, którego strzał obronił ter Stegen, a dobitka Rubena Sobrino była kompletnie nieudana.



W doliczonym czasie obie drużyny miał jeszcze szanse na bramki. Najpierw Salvi został zablokowany w polu karnym Barcelony, potem poszła kontra, w której Depay nie trafił z pola karnego.



Gole na Nuevo Mirandilla więc nie padły i tym samym Barcelona nie potrafiła wygrać trzeciego z rzędu meczu z Cadizem.



0 0 Cádiz CF FC Barcelona ter Stegen Mingueza Piqué Araújo Dest de Jong Gavi Busquets Demir de Jong Depay Conan Carcelén Haroyan Chust Espino García Jiménez Jiménez Alarcón Arzamendia Duarte Sobrino Negredo SKŁADY Cádiz CF FC Barcelona Jeremías Conan Ledesma Marc-André ter Stegen 79′ 79′ Isaac Carcelén Valencia Óscar Mingueza García 68′ 68′ Warazdat Harojan Gerard Pique Víctor Chust García Ronald Federico Araújo da Silva Luis Alfonso Espino García 80′ 80′ Sergino Gianni Dest 46′ 46′ Álvaro José Jiménez Guerrero 61′ 61′ 65′ 65′ Frenkie de Jong 40′ 40′ Rafael Jiménez Jarque 73′ 73′ Pablo Martín Páez Gavira 90′ 90′ Tomás Jesús Alarcón Vergara 90′ 90′ Sergio Busquets 57′ 57′ Santiago Arzamendia Duarte 46′ 46′ Yusuf Demir Rubén Sobrino Pozuelo 68′ 68′ Luuk de Jong 57′ 57′ Alvaro Negredo Memphis Depay REZERWOWI David Gil Mohedano Norberto Murara Neto 79′ 79′ 88′ 88′ Carlos Akapo Martínez Ignacio Peña Sotorres Juan Torres Ruiz Cala Eric García Martret Marcos Mauro López Gutiérrez Clément Nicolas Laurent Lenglet Álvaro Bastida Moya 46′ 46′ 65′ 65′ Sergi Roberto Martín Manuel Calderón Gómez Samuel Umtiti Alejandro Fernández Iglesias 68′ 68′ Philippe Coutinho 40′ 40′ Jens Jønsson 73′ 73′ Nicolás González Iglesias 46′ 46′ Salvador Sánchez Ponce 80′ 80′ Ricard Puig Martí Florin Andone 57′ 57′ Anthony Rubén Lozano Colón 57′ 57′ Alberto Perea Correoso

STATYSTYKI Cádiz CF FC Barcelona 0 0 Posiadanie piłki 31,9% 68,1% Strzały 8 5 Strzały na bramkę 3 2 Rzuty rożne 4 5 Faule 16 8 Spalone 1 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division