Barcelona kazała mu obniżyć pensję o miliony! Czy gwiazdor się na to zgodzi?

Frenkie de Jong, pomocnik Barcelony miał propozycję odejścia do Manchesteru United, ale nie chciał się na to zgodzić. Holender najchętniej zostałby w Katalonii, o czym pisaliśmy obszernie tutaj.

Frenkie de Jong zostanie w Barcelonie, jeśli zgodzi się na drastyczne cięcia

W tej sytuacji Joan Laporta w wywiadzie dla ESPN przyznał, że muszą usiąść do rozmów z zawodnikiem o jego sytuacji. Jak informuje "As", kataloński klub oświadczył de Jongowi, że jeśli rzeczywiście chce pozostać w nowej, przebudowywanej drużynie Barcelony, to musi zgodzić się na obniżkę zagwarantowanych kontraktem pensji. I to o prawie 40 procent!

Według wyliczeń dziennika "As", Frenkie de Jong miał zarabiać w Barcelonie ok. 11 milionów euro. Teraz miałby się - według tych założeń - zgodzić o redukcję o kwotę 4 milionów euro.

Holender miał usłyszeć od Xaviego, że będzie jak najbardziej brany pod uwagę do gry, jeśli tylko zgodzi na wspomniane cięcia pensji. Jeśli nie, Barcelona nadal będzie próbowała znaleźć mu nowego pracodawcę.

Jest wątpliwe, by holenderski pomocnik tak łatwo dał się przekonać do tak drastycznej redukcji poborów.

