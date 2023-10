Barcelona już to planuje. Chodzi także o przyszłość Roberta Lewandowskiego

Co prawda mamy dopiero październik, ale to nie oznacza, że kluby nie myślą już o wzmocnieniach na nowy sezon. Takim zespołem jest Barcelona, która szuka zawodników na kilka pozycji. Jedną z nich jest tak, gdzie potrzeba rywalizacji, a potem zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Jak wygląda "Duma Katalonii" bez polskiego napastnika będzie można się przekonać w momencie, gdy jest on kontuzjowany.