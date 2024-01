Barcelona jednak szuka wzmocnień. Lewandowski w zimie ma dostać pomoc

Według "Mundo Deportivo" głównie chodzi o środek pola, gdzie oprócz nieobecności Pedriego i Gaviego kłopotem jest brak formy Oriola Romeu . I gazeta pokusiła się nawet o przedstawienie charakterystyki poszukiwanego zawodnika . To ktoś potrafiący grać przed linią obrony, umiejący przeciąć zagranie rywala i odebrać piłkę, ale także ruszyć z nią do przodu. Ma być mobilny i potrafić wyjść spod pressingu.

La Liga. FC Barcelona przed Superpucharem Hiszpanii

Kolejną ważną cechą poszukiwanego zawodnika jest to, aby był sprawdzony, co może być trudne w zimowym oknie transferowym. Nie chodzi więc o to, by pozyskać gracza na "sztukę", ale, żeby był prawdziwym wzmocnieniem.