Barcelona i kolejna afera. Dziennikarze opłacani, by bronić ex-szefa klubu?

Hiszpańskie media, w tym "As" piszą o potężnej aferze związanej z FC Barceloną. Jak wskazują hiszpańscy dziennikarze, pojawiły się podejrzenia, że za czasów byłego prezydenta klubu, czyli Josepa Marii Bartomeu, niektórzy dziennikarze byli opłacani, by dobrze pisać o klubie i jego władzach. Miało dochodzić - według tych doniesień, o których pisze "As" - wręcz do tego, że niektórzy redaktorzy byli opłacani z pieniędzy klubowych, z inicjatywy samego Bartomeu.