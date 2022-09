Barcelona i Atletico rozwiążą sprawę gwiazdora? Prezes zabrał głos

Oprac.: Paweł Pieprzyca La Liga

Jak donoszą media we Francji Barcelona i Atletico Madryt negocjują warunki transferu definitywnego Antoine'a Griezmanna. Na razie piłkarz jest wypożyczony do "Los Colchoneros" do końca obecnego sezonu.

Zdjęcie Antoine Griezmann / AFP