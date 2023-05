Barcelona gotowa na wielki hit. Na Camp Nou wrócić może nie tylko Messi

Po raz pierwszy Neymar zawitał do Barcelony równo 10 lat temu. Został kupiony z Santos FC , by z marszu zyskać status gwiazdora. Nie zawiódł oczekiwań - w barwach katalońskiego klubu przez cztery lata sięgnął po osiem trofeów , z czego najcenniejszym był Puchar Europy za triumf w Lidze Mistrzów .

W 2017 roku Brazylijczyk przeszedł do PSG za rekordową kwotę 222 mln euro. Do dzisiaj pozostaje najdroższym piłkarzem świata. W paryskim klubie nadal trafiał do siatki jak na zawołanie, ale z nim w składzie drużyna nie zdołała wygrać Champions League.