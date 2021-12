Transmisja meczu Barcelona - Elche rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30. Czy FC Barcelona zdobędzie trzy punkty po dwóch spotkaniach bez zwycięstwa? Skład Barcelony będzie chudszy o trzeciego z napastników, Memphisa Depaya, który leczy uraz uda.

Barcelona - Elche. Wyniki i sytuacja w tabeli

Ostatnie tygodnie nie należą dla Barcelony do najlepszych. Po upokarzającej porażce z Bayernem Monachium i odpadnięciu z Ligi Mistrzów, podopieczni Xaviego muszą pocieszyć się grą w Lidze Europy. Jak by tego było mało, zakończenie kariery ogłosił, już oficjalnie, Sergio Aguero. Barcelona w tabeli La Liga zajmuje obecnie ósmą lokatę z 24. punktami na koncie, a ostatnie ligowe zwycięstwo popularna Barca odniosła jeszcze w listopadzie. Jedynym pocieszeniem i małą iskrą nadziei na lepsze wyniki jest powrót do składu Barcelony Ansu Fatiego. Ten jednak na mecz z Elche nie będzie jeszcze dostępny, podobnie zresztą jak Memphis Depay.

Ostatnie wyniki Barcelony w La Liga

Osasuna - Barcelona 2-2

Barcelona - Betis 0-1

Villarreal - Barcelona 1-3

Tabela La Liga zdecydowanie gorzej układa się dla Elche. Podopieczni Francisco mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Z 15. oczkami na koncie plasują się na szesnastym miejscu tabeli La Liga. Mecz Barcelona - Elche będzie więc dla gości wyjątkowo ważny pod kątem utrzymania się w Primera Division. Pomimo że faworytem tego spotkania La Liga jest Barcelona, to Elche potrafi walczyć. Jej piłkarze udowadniali to chociażby w starciu z Realem Madryt czy ostatnio z Valencią.

Ostatnie wyniki Elche w La Liga

Valencia - Elche 2-1

Elche - Cadiz 3-1

Osasune - Elche 1-1

Mecz Barcelona - Elche. Kiedy i o której godzinie?

Mecz Barcelona - Elche rozpocznie się w sobotę 18 grudnia o godzinie 18.30.

Barcelona - Elche. Gdzie oglądać transmisję tv?

Sobotni mecz Barcelona - Elche będzie można obejrzeć w tv na kanale Eleven Sports 1.

Komentarz w Eleven Sports: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda.

Studio w Eleven Sports: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis.

Mecz Barcelona - Elche. Transmisja online live stream

Barcelona - Elche online można oglądać na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl. Mecz Barcelona - Elche "na żywo" Interia.pl.

