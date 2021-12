Barcelona przystępowała do niedzielnego meczu po dwóch porażkach z rzędu. Najpierw w lidze z Realem Betisem, a potem w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Ta druga przegrana oznaczała, że "Duma Katalonii" po raz pierwszy od sezonu 2000/2001 nie wyszła z grupy i na wiosnę będzie rywalizować tylko w Lidze Europy.



Xavi dokonał kilku zmian w składzie. Przede wszystkim postawił w jedenastce na Samuela Umtitiego. Dla Francuza był to w ogóle pierwszy występ w tym sezonie. Poza tym w ataku wyszedł Luuk de Jong.



Prowadzenie gościom dała jednak dwójka młodych piłkarzy w 12. minucie. Gavi zagrał prostopadle, a Nico trafił do siatki w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywala. Zawodnik Barcelony nie był na spalonym, ponieważ linię złamał Unai Garcia.



Podopieczni Xaviego z prowadzenia cieszyli się zaledwie dwie minuty. Po stałym fragmencie gry do siatki piłkę głową skierował David Garcia.

17. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-12-12 16:15 | Stadion: Estadio El Sadar | Widzów: 21427 | Arbiter: Juan Martínez Munuera CA Osasuna FC Barcelona 2 2 DO PRZERWY 1-1 David García 14' E. Ávila 86' Nico González 12' A. Ezzalzouli 49'

Goście wrócili na prowadzenie w 49. minucie. Barcelona wyprowadziła kontrę - Ousmane Dembele dośrodkował z prawej strony, Unai Garcia przedłużył piłkę, a do niej złożył się Abde Ezzalzouli. Zarówno dla niego jak i Nico były to pierwsze trafienia w barwach "Dumy Katalonii".



Cały obóz Osasuny protestował, ponieważ akcja bramkowa zaczęła się od wybicia Gaviego, po którym piłka trafiła w rękę stojącego we własnym polu karnym Sergia Busquetsa. Sędzia Juan Martínez Munuera od razu jednak pokazywał, że nie doszło do złamania przepisów i zdania nie zmienił. Fakt, że kapitan gości miał rękę przy ciele i nie wykonał żadnego ruchu.

Osasuna - Barcelona. Goście dwa razy stracili prowadzenie

W 81. minucie murawę opuścił Dembele, który chwilę wcześniej złapał się za mięsień. Gdyby uraz okazał się poważny, to Francuz dołączyłby do kontuzjowanych kolegów jak Jordi Albi, Sergi Roberto czy Ansu Fati.



Barcelona straciła zwycięstwo w 86. minucie. Po rzucie rożnym piłkarze gości nie potrafili wybić futbolówki, w końcu dopadł do niej Chimy Avila i uderzeniem zza pola karnego pokonał bramkarza Marca-Andre ter Stegena. Po drodze był jeszcze niewielki rykoszet, który nie pozwolił Niemcowi na skuteczną interwencję.



To nie był koniec nieszczęść podopiecznych Xaviego. Gerard Pique zobaczył bowiem żółtą kartkę i z powodu ich nadmiaru nie zagra w najbliższym meczu z Elche.

Osasuna przedłużyła serię bez wygranego meczu do ośmiu spotkań.





2 2 CA Osasuna FC Barcelona ter Stegen Araújo Umtiti Piqué González Dembélé Ezzalzouli Gavi Busquets de Jong de Jong Herrera Vidal García García Cruz Barja García Moncayola Sánchez Torró Kike SKŁADY CA Osasuna FC Barcelona Sergio Herrera Pirón 83′ 83′ Marc-André ter Stegen 28′ 28′ 74′ 74′ Ignacio Vidal Miralles Ronald Federico Araújo da Silva Unai García Lugea 90′ 90′ Samuel Umtiti 14′ 14′ 67′ 67′ David García Zubiría 89′ 89′ Gerard Pique 49′ 49′ Álvaro Juan Cruz Armada 12′ 12′ 73′ 73′ Nicolás González Iglesias 68′ 68′ Enrique Barja Afonso 81′ 81′ Ousmane Dembélé 37′ 37′ 68′ 68′ Rubén García Santos 49′ 49′ 90′ 90′ Abdessamad Ezzalzouli Jon Moncayola Tollar 74′ 74′ Pablo Martín Páez Gavira 56′ 56′ 73′ 73′ Manuel Sánchez De La Peña Sergio Busquets Lucas Torró Marset Frenkie de Jong 68′ 68′ Enrique García Martínez Luuk de Jong REZERWOWI Darío Ramos Pinazo Norberto Murara Neto Jonás Ramalho Chimeno Ignacio Peña Sotorres Oier Sanjurjo Mate Alejandro Baldé Martínez 74′ 74′ José Ángel Valdés Díaz Sergino Gianni Dest 68′ 68′ Darko Brašanac Eric García Martret Jaume Grau Ciscar Clément Nicolas Laurent Lenglet Javier Martínez Calvo 73′ 73′ Óscar Mingueza García Javier Ontiveros Parra 81′ 81′ Philippe Coutinho Inigo Perez Soto 90′ 90′ Ferran Jutlgà Blanc 73′ 73′ Roberto Torres Morales Ricard Puig Martí 68′ 68′ 86′ 86′ Luis Ezequiel Ávila Yusuf Demir 68′ 68′ Ante Budimir

STATYSTYKI CA Osasuna FC Barcelona 2 2 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 5 11 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 6 5 Faule 16 16 Spalone 4 2

