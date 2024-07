Barcelona dostała cios tuż przed sezonem. Wiązali z nim duże nadzieje

Długo był w grze o to, żeby zostać trenerem FC Barcelona, ostatecznie Xaviego na tym stanowisku zastąpił Hansi Flick. Mimo wszystko można było liczyć na to, że w przyszłości to właśnie Rafael Marquez, o którym mowa, będzie odpowiadał za wyniki najważniejszego zespołu "Dumy Katalonii", Tymczasem Meksykanin rzuca pracę w Barcelonie, by znaleźć się w sztabie reprezentacji własnego kraju.