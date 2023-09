Barcelona dodała nagranie i się zaczęło, "Lewy" skradł show. Fani zachwyceni

Robert Lewandowski to niekwestionowany lider FC Barcelony, a także jedna z największych gwiazd La Liga. 35-latek powrócił do klubowej rzeczywistości, bo mocnym zderzeniu z reprezentacyjnym futbolem, starając się odpowiednio przygotować na czekające go wyzwania. W następnej kolejce ligowej drużynę Xaviego czeka niełatwa przeprawa, bo na ich drodze stanie ekipa Realu Betis.