Barcelona coraz niżej w tabeli! Gol po 38 sekundach i czerwona kartka

I zaledwie 38 sekund na boisku potrzebował Llorente, by wpisać się na listę strzelców . Ustawiony na prawym wahadle zawodnik dostał znakomite podanie za linię obrony i sam próbował podać do napastnika w polu karnym. Podanie zostało przecięte, lecz piłka błyskawicznie wróciła pod nogi Llorente. Ten tym razem uderzył, otwierając wynik meczu.

FC Barcelona spada na czwarte miejsce w tabeli

Grające w dziesiątkę Atletico dotrzymało jednak prowadzenie do końca spotkania, co ma duże znaczenie dla układu tabeli. Gospodarze w tym momencie wyprzedzili bowiem Barcelonę, wskakując na trzecią pozycję. Obie drużyny mają na koncie 38 punktów i tracą siedem "oczek" do prowadzących Realu Madryt i Girony.