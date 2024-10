Barcelona chwali się Szczęsnym. Polak mocno zaskoczył, mówił o... golu

Wojciech Szczęsny od niedawna jest piłkarzem FC Barcelona. Polak trafił do do tego klubu, ponieważ poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen, który ma nie grać do końca sezonu. "Duma Katalonii" w czwartek pochwaliła się w mediach społecznościowych filmikiem z 34-letnim bramkarzem, w którym on w pewnym momencie mocno zaskoczył, mówiąc o strzeleniu gola.