Barcelona chce zapobiec katastrofie. Zapadły decyzje na najwyższym szczeblu

FC Barcelona od dłuższego czasu jest w na tyle trudnej sytuacji finansowej, że na dobrą sprawę niewielu zawodników w kadrze ma status "nietykalnych". Zalicza się do nich Ronald Araujo . Środkowy obrońca jest czwartym najwyżej wycenianym przez portal Transfermarkt defensorem na świecie i prawdziwym talizmanem Barcy. Urugwajczyk imponuje walecznością i jest jednym z liderów zarówno na boisku, jak i poza nim.

Ronald Araujo wkrótce wysłucha propozycji nowej umowy

Nie tak dawno dziennikarze informowali, że pod uwagę brana jest sprzedaż Alejandro Balde , co pozwoliłoby mistrzowi Hiszpanii odetchnąć finansowo. Idąc dalej tym tropem, za kulisami mówi się, że w klubie są osoby, które wysłuchałyby oferty ze strony Bayernu Monachium za Ronalda Araujo.

Xavi w rozmowie z włodarzami podkreślił, że 24-latek absolutnie nie jest na sprzedaż. Potwierdzają to doniesienia Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz przekazał, że FC Barcelona pracuje już nad przedłużeniem umowy z Urugwajczykiem . Aktualny kontrakt ważny jest do końca czerwca 2026 roku. Klub chciałby jednak docenić stopera i zaproponować mu podwyżkę.

W meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów z FC Porto Ronald Araujo przywdział opaskę kapitańską, co najlepiej świadczy o jego rosnącej roli w szatni. Do tej pory zdążył on rozegrać w barwach "Blaugrany" już 125 meczów. Liczba ta na pewno byłaby bardziej okazała, gdyby nie powracające problemy zdrowotne. Z powodu urazów w ubiegłej kampanii 24-latek stracił 23 spotkania.