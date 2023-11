Barcelona chce wyłożyć miliony na stół, to musiało się wydarzyć. Agent gracza poinformowany

We wtorkowy wieczór FC Barcelona pokonała Porto 2:1 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bohaterem meczu na Stadionie Olimpijskim był Joao Cancelo. Mimo tego, że wystąpił na lewej, a nie prawej stronie defensywy, to strzelił gola wyrównującego, a przy zwycięskim zanotował asystę. Nic dziwnego, że mistrzowie Hiszpanii już zdecydowali w sprawie jego przyszłości, przekazując decyzję agentowi defensora.