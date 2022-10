Barcelona chce sprzedać gwiazdora! Gigant już wyciąga ręce

"Duma Katalonii" mimo problemów finansowych latem była niezwykle aktywna na rynku transfeowym. Sprowadziła między innymi Roberta Lewandowskiego i Raphinhę, wydając łącznie aż 153 miliony euro. Projekt budżetu na kolejne miesiące zakładał szereg wpływów, uzależnionych od wyników sportowych. Media informowały, że jednym z nich miały być zyski z gry w Lidze Mistrzów. Władze miały prognozować... awans do ćwierćfinału, na co szanse obecnie są minimalne.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – FC Barcelona 3-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Gigant wyciąga ręce po asa Barcelony

W związku z wielce prawdopodobną "dziurą" w budżecie (około 20 milionów euro), Barcelona musi zintensyfikować działania, mające na celu pozbycie się jednej z największych gwiazd, Frenkiego De Jonga. Na transferze Holendra można sporo zarobić (wycenia się go na ok. 60 milionów euro), toteż nic dziwnego, że działacze stają na głowie, by sprzedać 25-latka. Nawet mimo faktu, że on sam nie jest szczególnie zainteresowany transferem.

Jak przekazał "Sport", zapytanie w sprawie De Jonga mieli złożyć przedstawiciele Liverpoolu. Angielski gigant ma rozważać transfer już w zimowym okienku, co dla Barcelony jest sytuacją idealną.

W obecnym sezonie Holender zagrał dla drużyny Xaviego 11 razy. Często pełnił jednak rolę zmiennika.