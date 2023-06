Barcelona chce kolejnej "bomby". Na jej drodze Saudyjczycy i sprytny agent

FC Barcelona przymierza się do rozpoczęcia wielkiej letniej ofensywy transferowej - jednym z jej kluczowych punktów będzie sprowadzenie Ilkay'a Gundogana, którego przenosiny do FCB brane są obecnie za pewnik. Wygląda przy tym na to, że "Barca" będzie chciała mieć u siebie również i Marcelo Brozovicia, co oznacza, że w jej szeregi mogliby wstąpić kapitanowie obu drużyn z ostatniego finału Ligi Mistrzów. Tu pojawia się jednak pewien konkretny problem - i są to, bez zdziwienia, pieniądze.