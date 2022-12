Barcelona bliżej zastąpienia legendy? Wszystko dzięki nastolatkowi

"Duma Katalonii" ma szukać piłkarza do środka pola, ponieważ wszystko wskazuje na to, że z klubem pożegna się Sergio Busquets. To legenda Barcelony i jeden z piłkarzy, który osiągał z nią największe sukcesy w ostatnich latach. Po sezonie ma jednak odejść, a jego nowym przystankiem będzie prawdopodobnie MLS i Inter Miami.