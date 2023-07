Barcelona blisko zaskakującego transferu. Xavi chce walczyć na kilku frontach

Przypadek Romeu jest ciekawy, ponieważ od 2004 do 2011 roku szkolił się w akademii "Dumy Katalonii". Zdążył nawet zadebiutować w pierwszej drużynie, ale i tak odszedł do Chelsea. Zawodnikiem "The Blues" był cztery lata, ale w tym czasie wypożyczono go do Valencii i VfB Stuttgart. W końcu w 2015 roku przeszedł do Southampton. W barwach "Świętych" grał siedem lat, by w 2022 roku przenieść się do Girony.