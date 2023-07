FC Barcelona zaatakowana przez wirusa. Klub traci na tym miliony

Najważniejszym punktem całej amerykańskiej trasy jest jednak oczywiście starcie z Realem Madryt, co podkreślają też hiszpańskie media. Ich zdaniem jeśli klasyk nie odbyłby się w planowanym terminie, to dla Barcelony byłaby to "katastrofa ekonomiczna". Donoszą także, że klub już jest stratny względem prognozowanego dochodu z całej podróży do USA. Przy jej planowaniu zakładano, że przyniesie ona do klubowego budżetu zastrzyk w postaci około 15 milionów euro (co byłoby pobiciem rekordu z 2017 roku, kiedy udało się zarobić 14 milionów), ale odwołanie meczu z Juventusem oznacza około 2 milionów strat. Koszta i tak zostały zminimalizowane przez przytomną decyzję władz klubu, które przed wyjazdem wykupiły ubezpieczenie na wypadek "ewentualnego działania siły wyższej", dzięki czemu nie muszą płacić organizatorom żadnej kary za odwołanie spotkania w tak newralgicznym momencie.