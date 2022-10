Barcelona - Bilbao. Kiedy i o której oglądać Lewandowskiego? [23.20.2022]

Mecz Barcelona - Bilbao kończy 11. kolejkę niedzielnych spotkań La Liga. Katalończycy liczą na lidera klasyfikacji strzelców. Robert Lewandowski zdobył w La Liga 11 bramek. W meczu z Villarreal dołożył dwa trafienia i w debiutanckim sezonie w hiszpańskiej ekstraklasie strzelił już dziesięć goli w dziesięciu występach.

Dzięki temu Robert Lewandowski stanął w jednym rzędzie ze sławami Barcelony takimi jak Johane Cruyff, Romario czy Ronaldo. Barcelona w La Liga uzbierała do tej pory 25 punktów. To daje jej obecnie drugą lokatę, a do liderującego Realu Madryt Lewandowski i spółka tracą trzy punkty.

Kiedy i o której oglądać Lewandowskiego? Spotkanie wicelidera La Liga z szóstą ekipą hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona - Bilbao odbędzie się w niedzielę [23.10.2022] o godz. 21. na Camp Nou.

Gdzie oglądać Lewandowskiego? Barcelona - Bilbao transmisja tv

Do meczu Barcelona - Bilbao goście podchodzą jako szósta drużyna La Liga. Po całkiem niezłym starcie ekipa z Kraju Basków zaliczyła spadek formy. W ostatnich trzech spotkaniach zdobyła tylko dwa punkty. Do dzisiejszego rywala Bilbao traci jednak tylko siedem punktów.

Piłkarze Bilbao na pewno mają w pamięci ostatnie spotkanie z Barceloną. W lutym tego roku przegrali na wyjeździe bardzo wysoką różnicą czterech bramek. Na listę strzelców wpisali się miedzy innymi Pierre-Emerick Aubameyang, którego zastąpił Lewandowski, a także Memphis Depay, który obecnie leczy kontuzję mięśnia.

Gdzie oglądać Lewandowskiego? Emocjonujące starcie w La Liga Barcelona - Bilbao transmisja tv na Canal+ 4K Ultra oraz CANAL+ Sport.

Gdzie oglądać Lewandowskiego? Barcelona - Bilbao stream online

Mecz Barcelona - Bilbao nie będzie dla gospodarzy łatwy. Okazałe zwycięstwo w lutym przyćmiło styczniową porażkę Katalończyków. Miesiąc wcześniej w 1/8 finału Pucharu Króla, Barcelona musiała uznać wyższość Bilbao. Regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia, a w dogrywce na listę strzelców wpisał się Iker Muniain.

Gdzie oglądać Lewandowskiego? Barcelona - Bilbao stream online na kanałach canalplus.com. Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelona - Bilbao będzie można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja na żywo dostępna będzie w Interii.

