Barcelona bez wyjścia, Xavi jest już pewien. Trzy nazwiska na liście

Pod koniec ubiegłego sezonu FC Barcelona zrealizowała jeden ze swoich najważniejszych celów - odzyskanie pozycji mistrza Hiszpanii, na co kibice "Dumy Katalonii" czekali przez długie cztery lata. Choć mówimy tutaj o bez wątpienia ogromnym sukcesie, to w "Barcy" nie wszystkie ambicje zostały jeszcze spełnione...

W klubie panuje bowiem stanowcze przekonanie co do tego, że teraz należy na powrót włączyć się do walki o najwyższe laury w europejskich pucharach - a mówiąc już konkretniej, w Lidze Mistrzów. Do tego potrzebne będą jednak oczywiście wzmocnienia na kilku kluczowych pozycjach.

Joan Laporta nie gryzł się w język. Ujawnił m.in. plany Xaviego

W hiszpańskich mediach jak na razie nie milkną echa obszernych wywiadów udzielonych "Mundo Deportivo" i "Sportowi" przez prezydenta FCB Joana Laportę. Działacz we wspomnianych rozmowach stwierdził m.in. wprost, że uważa on skład Barcelony za lepszy od tego, którym dysponuje obecnie Real Madryt, wypowiedział się on również nieco na temat Roberta Lewandowskiego.

Sporo uwagi skupiły jednak również jego słowa o potencjalnych transferach zarządzanej przez niego drużyny - jak stwierdził bowiem Laporta, trener "Blaugrany" Xavi Hernandez naciska na zakontraktowanie przede wszystkim dwóch pomocników oraz prawego obrońcy.

Wątek ten postanowił nieco rozszerzyć dziennikarz "Asa" Javi Miguel, pozostający niezmiennie w bardzo dobrej komitywie z Xavim. W mediach społecznościowych ujawnił on konkretne nazwiska, na których ma zależeć menedżerowi i byłemu zawodnikowi "Barcy".

FC Barcelona z trzema kolejnymi wzmocnieniami? Romeu, Cancelo i Lo Celso na celowniku

Według jego relacji w przypadku obsady prawej strony defensywy można mówić o zainteresowaniu Joao Cancelo, który ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu z Manchesteru City do Bayernu Monachium. Istotny jest tu fakt, że od czasu odejścia z FCB Hectora Bellerina w zespole nie ma nominalnego prawego obrońcy, natomiast Sergino Dest, który do niedawna był wypożyczony do Milanu, nie znajduje się w planach trenera na kolejną kampanię.

Klarowna ma być także wizja wzmocnienia drugiej linii - po pierwsze Miguel potwierdza niedawne doniesienia dotyczące negocjacji z Gironą ws. Oriola Romeu, który mógłby przenieść się do Barcelony za ok. osiem mln euro, a po drugie żurnalista dodał tu nazwisko Giovaniego Lo Celso, który ma się niebawem pożegnać z Tottenhamem.

Warto przy tym nadmienić, że jedynie ewentualny transfer Romeu miałby charakter definitywny - w pozostałych przypadkach "Duma Katalonii" chce postąpić nieco ostrożniej, zwłaszcza, że musi mocno uważać na przepisy "Finansowego Fair Play" i kwestię spięcia swojego budżetu.

FC Barcelona niebawem wyruszy na tournée po USA

FC Barcelona przygotowania do nowego sezonu na dobrą sprawę rozpocznie w drugiej połowie lipca, kiedy to ruszy jej tournée po Stanach Zjednoczonych. Za oceanem "Blaugrana" zmierzy się towarzysko z Juventusem, Arsenalem, Milanem i przede wszystkim Realem Madryt.

