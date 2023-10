Barcelona bez Lewandowskiego traci punkty. Xavi zabrał głos. "Zasłużyliśmy na więcej"

W niedzielę "Duma Katalonii" grała na również w delegacji z Granadą , która znajduje się w strefie spadkowej La Liga. To jednak gospodarze objęli prowadzenie w tym spotkaniu. Już w 17. sekundzie do siatki trafił bowiem Bryan Zaragoza , który podwyższył wynik w 29 minucie.

- Bryan jest jak pocisk... nie jest łatwo go zatrzymać, kiedy się rozpędzi - przyznał po meczu Xavi .

Do wyrównania doprowadził w 85. minucie Sergi Roberto, a w samej końcówce do siatki trafił jeszcze Joao Felix, ale sędziowie po weryfikacji VAR uznali, że na spalonym był wyskakujący do piłki Ferran Torres, choć ta przeleciała nad jego głową i zawodnik jej wcale nie dotknął.