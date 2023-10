Barcelona bez Lewandowskiego, ale Xavi znalazł rozwiązanie. Duże zaskoczenie

"Lewy" doznał urazu jeszcze w pierwszej połowie pojedynku na Estadio do Dragao. Po ostrym ataku rywala, który nie został jednak zakwalifikowany nawet jako faul, jeszcze spróbował pozostać na murawie. Nie trwało to jednak długo i zastąpił go Ferran Torres. Rezerwowy napastnik okazał się bohaterem Barcelony, ponieważ strzelił jedynego gola tego spotkania.