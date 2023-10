Barcelona bez gwiazdy przeciwko Realowi? Ostrzeżenie na ostatniej prostej

"El Clasico" za pasem. FC Barcelona... ma duże problemy

Mowa oczywiście przede wszystkim o kontuzjach wśród piłkarzy. Od niedawna z kłopotami zdrowotnymi zmagają się Frenkie de Jong , Raphinha , Pedri czy - można by rzec, przede wszystkim - Robert Lewandowski , najlepszy strzelec drużyny z ubiegłego sezonu i zdobywca Trofeo Pichichi.

To, czy "Lewy" stanie do walki o punkty przeciwko "Los Blancos" jest wciąż niepewną kwestią - jeśli jednak uda mu się wydobrzeć, to nie można przy tym wykluczyć, że "Blaugrana"... straci i tak na "Klasyk" jeszcze inną gwiazdę, choć ze zgoła odmiennych powodów.