Obrońca ma być na celowniku Manchesteru United i Juventusu Turyn. Szef "Dumy Katalonii" liczy, piłkarz zostanie jednak na Camp Nou. Podobnie jak Valverde, którego obecny kontrakt wygasa po tym sezonie.

"Chcę, żeby Valverde i Jordi Alba zostali i jestem pewny, że Ernesto będzie z nami w trzecim sezonie" - powiedział Bartomeu, cytowany przez "Mundo Deportivo".

"Co do Jordiego, to chciałbym związać się z nim na pięć lat i chciałbym, żeby zakończył karierę tutaj" - dodał.

Na razie prezes Barcelony może natomiast pochwalić się pozyskaniem Frenkiego de Jonga, który trafi na Camp Nou w lecie za 75 milionów euro.

"Chcieliśmy de Jonga od dłuższego czasu. To bardzo dobry piłkarz. Gra trochę inaczej, ale jego styl pasuje do Barcelony. Musimy zacząć przygotowywać się na przyszłość, choć de Jong jest także zawodnikiem na teraz" - stwierdził Bartomeu.

Szef "Dumy Katalonii" ma też dość jasno sprecyzowane cele na końcówkę tego sezonu.

"Drużyna chce wygrać wszystko: ligę, Puchar Króla, Ligę Mistrzów. Chcemy wygrywać wszystkie mecze. Ostatnio dwa razy wywalczyliśmy podwójną koronę i chcemy to powtórzyć. Oczywiście chcemy też wygrać Ligę Mistrzów, ale to będzie bardzo trudne" - powiedział Bartomeu.

