Barca reaguje na pożegnanie Lewego z Bayernem. Czego się boją na Camp Nou?

Dariusz Wołowski Primera Division

To jest piłkarz, o którym marzą w Katalonii wszyscy. Robert Lewandowski jest od dłuższego czasu celem numer 1 dla klubu z Camp Nou. Barcelona obawia się jednak, by do przetargu o Polaka nie włączyły się bogatsze kluby jak Manchester United czy PSG.

Zdjęcie Robert Lewandowski potwierdził, że chce odejść. Po meczu z Wolfsburgiem żegnał się z kibicami Bayernu / Ronny Hartmann / AFP