Barca i Chelsea dopną wielkie transfery? Spore pieniądze i wymiana graczy

Tego lata na Camp Nou zdążył się już zameldować zawodnik, który jeszcze do niedawna związany był z londyńską Chelsea - mowa tu o Andreasie Christensenie, który jednak do FC Barcelona przeszedł na zasadzie wolnego transferu po tym, jak jego umowa z "The Blues" wygasła wraz z końcem czerwca.

Anglicy i Hiszpanie w końcu jednak musieli zasiąść do stołu negocjacyjnego - z jednej strony ekipa ze Stamford Bridge obrała na swój celownik Frenkiego de Jonga, z drugiej zaś strony "Barca" chciała pozyskać Cesara Azpilicuetę oraz Marcosa Alonso.

O ile jest już pewne, że Azpilicueta zostanie w Premier League na dłużej, o tyle sprawa Alonso pozostała otwarta i według najnowszych doniesień zawodnik ma już zielone światło na transfer. Zagmatwana jest natomiast kwestia de Jonga, który sam nie jest przekonany do odejścia z FCB, choć jeszcze do niedawna miał być już podobno jedną nogą w Manchesterze United. Pierwotnie zakładano przy tym, że do żadnej formalnej wymiany futbolistów między obiema stronami nie dojdzie, ale jak widać Barcelona będzie musiała sobie przekalkulować wszystko raz jeszcze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany przed kibicami FC Barcelona na Camp Nou. WIDEO INTERIA.PL

Alonso do Barcelony, de Jong do Chelsea? Jest plan porozumienia

Według informacji podawanych przez kataloński "Sport" Chelsea zależy bowiem na tym, by obniżyć nieco cenę za holenderskiego pomocnika - w związku z tym "The Blues" preferowaliby rozwiązanie, w myśl którego zaproponowaliby Barcelonie 70 mln euro oraz Marcosa Alonso w zamian za 25-latka. To zdaje się być całkiem hojną ofertą, natomiast nawet jeśli z takiego układu wyjdą nici, to jest też "plan B".

Gdyby de Jong nie trafił pod opiekę trenera Thomasa Tuchela, to wówczas Alonso dalej mógłby związać się z "Barcą" - wówczas jednak wicemistrzowie Hiszpanii musieliby zapłacić po prostu za obrońcę 10 mln euro, co w obliczu dotychczasowych wydatków nie powinno być dla "Blaugrany" wielkim problemem. Na rozwianie wszelkich wątpliwości oba kluby mają czas do końca sierpnia.

Marcos Alonso i Frenkie de Jong zdążyli już "okrzepnąć" w swoich klubach

Marcos Alonso z Chelsea związany jest od sześciu lat - na Stamford Bridge trafił swego czasu wprost z Fiorentiny. W przeszłości reprezentował też Sunderland, Bolton Wandereres i Real Madryt.

Frenkie de Jong związał się z FC Barcelona w 2019 roku, wcześniej grając dla amsterdamskiego Ajaksu. Gracz ten jest wychowankiem Willem II Tilburg.