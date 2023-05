Barbarzyński akt po meczu Barcelony. Ustalono tożsamość, aż trudno uwierzyć

Chwile grozy na stadionie Espanyolu. Wściekły tłum ruszył na graczy FC Barcelona

Po ostatnim gwizdku futboliści " Blaugrany " zaczęli świętować w kółku na środku boiska - po chwili jednak z trybun zaczęli zbiegać chuligani, którzy przegonili graczy do szatni. Wówczas wejście do niej zostało jednak na szczęście zablokowane przez siły policyjne i stewardów, niemniej cała sytuacja była bardzo groźna.

Na tym jednak się nie skończyło - sporo uwagi przykuł zwłaszcza jeden incydent, w ramach którego pewien pseudokibic... przewrócił kamerę telewizyjną. Realizator chwilę później pokazał dokładnie jego twarz, co pozwoliło go zidentyfikować - i tu mamy pewne zaskoczenie...

Cała Hiszpania widziała, co zrobił. Lokalny polityk "spalony" w Barcelonie

Jak informuje bowiem "El Periodico", mamy tu bowiem do czynienia z... lokalnym politykiem, Yago Darnellem, który szykował się właśnie do startu w wyborach w mieście San Joan Despi. Daniel Sirera, lider barcelońskiego oddziału Partii Ludowej (Partido Popular - z jej listy miał kandydować Darnell) stwierdził, iż było to "szaleństwo".

"Jestem przekonany, że będziemy go prosić o rezygnację z udziału w elekcji, bo PP nie popiera tego typu działań i je potępia" - dodał Sirera. Najwidoczniej perswazja była skuteczna, bo "El Periodico" jeszcze w tym samym tekście informuje, że sprawcy całego zamieszania próżno już będzie szukać wśród kandydatów. Powrót do świata polityki, nawet tej lokalnej, będzie do tego dla krewkiego sympatyka Espanyolu bardzo trudny, a to zapewne dopiero pierwsza z konsekwencji...