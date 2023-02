Bandycki faul piłkarza Valencii na Viniciusie. O czym on myślał?!

Vinicius Junior jest jednym z najczęściej faulowanych zawodników - nie tylko w Hiszpanii, ale i we wszystkich czołowych ligach europejskich. To właśnie on wywołuje najwięcej skrajnych emocji ze wszystkich zawodników Realu Madryt. W meczu z Valencią znów byliśmy świadkami bardzo ostrego faulu na Brazylijczyku.