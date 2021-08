Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, na czym polega styl gry drużyny Diego Simeone, śmiało można pokazać mu mecz z Elche. "El Cholo" jest specjalistą od wygranych 1-0 i tym razem także jego zespół zwyciężył tym rezultatem.

Kluczowym momentem spotkania była 39. minuta. Po długim podaniu Rodrigo De Paula przed pole karne wyszedł bramkarz Elche. Minął się jednak z piłką, co wykorzystał Angel Correa, trafiając do opustoszałej bramki.



Atletico miało korzystny rezultat, więc postanowiło "zamknąć" mecz. Po swojemu, a więc ryglując dostęp do własnej bramki. Samo starało się kontratakować, ale nie za wszelką cenę, pamiętając, że wynik 1-0 daje tyle samo punktów, co każde inne zwycięstwo.



Mistrzowie Hiszpanii kolejny sezon rozpoczynają od drugiego zwycięstwa, mając na koncie komplet punktów. Na inaugurację wygrali 2-1 z Celtą Vigo.

2. kolejka Hiszpania - Primera División

Zdjęcie Angel Correa zapewnił wygraną Atletico Madryt / Juan Carlos Hidalgo / POOL / PAP/EPA

