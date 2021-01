W meczu 20. kolejki Primera Division Atletico Madryt pokonało Valencię 3-1. Drużyna ze stolicy Hiszpanii jest liderem i pewnie zmierza po mistrzostwo.

20. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-01-24 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: Ricardo De Burgos Bengoetxea Atletico Madryt Valencia Club de Futbol 3 1 DO PRZERWY 1-1 João Félix 23' L. Suárez 54' Á. Correa 72' U. Račić 11'

Gospodarze od początku rzucili się do ataku, ale to Valencia. Już w 11. minucie, technicznym strzałem zza pola karnego, wynik otworzył Urosz Racić.



Atletico zdołało jednak szybko wyrównać. 12 minut później Joao Felix wystawił nogę do piłki lecącej z narożnika boiska i z woleja trafił do siatki.



Do przerwy był więc remis. W drugiej połowie Atletico groźniej zaatakowało. Drużyna, którą prowadzi Diego Simeona była bardzo zdeterminowana, aby zdobyć trzy punkty.



Udało się to dzięki Luisowi Suarezowi. Tym razem Joao Felix zaliczył asystę, obsługując Urugwajczyka prostopadłym podaniem. Suarez dobrze wykończył akcję celnym strzałem na długi słupek.



Atletico pewnie wygrało. Na dodatek zdobyło jeszcze jedną bramkę. W 72. minucie, po szybkiej akcji, gola strzelił Angel Correa.



Drużyna z Madrytu jest liderem Primera Division. Ma 47 punktów. O siedem "oczek" wyprzedza lokalnego rywala Real, a o 10 Barcelonę.



STATYSTYKI Atletico Madryt Valencia Club de Futbol 3 1 Posiadanie piłki 48,8% 51,2% Strzały 12 7 Strzały na bramkę 8 5 Rzuty rożne 7 7 Faule 11 14

